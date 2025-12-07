إعلان

ضبط مدير مطبعة بحوزته 56 ألف نسخة مقلدة بالشرقية

كتب : علاء عمران

03:05 م 07/12/2025

المضبوطات

نجحت الأجهزة الأمنية بالشرقية، في ضبط المدير المسؤول عن مطبعة "بدون ترخيص" وبحوزته 56 ألف نسخة كتاب وأغلفة دراسية خارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية مقلدة، دون تصريح أو تفويض بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام الشخص بإدارة المطبعة الكائنة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وطباعة العديد من الكتب والأغلفة الدراسية الخارجية مقلدة ومنسوخة بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة، بما يخالف قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المطبعة وضبط المدير، وعُثر بداخلها على 56 ألف نسخة من الكتب والأغلفة الدراسية المقلدة.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق ربح مادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

الشرقية مطبعة مباحث المصنفات شرطة أول العاشر من رمضان

