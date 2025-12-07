كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله صاحبة الحساب من قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالتعدي عليها بالسب عقب مشادة كلامية بينهما بسبب عدم التزامه بتعريفة الركوب بالإسكندرية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها، وهي ميكروباص "سارية التراخيص"، وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، له معلومات جنائية). وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

