ضبط موظف صور فيديو ادعى فيه حصول ناخبين على مبالغ مالية بالانتخابات

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إدعاء إحدى السيدات بتلقيها مبالغ مالية مقابل الإدلاء بصوتها لبعض المرشحين إبان الانتخابات البرلمانية للمرحلة الثانية (24 – 25 نوفمبر الماضي) بدائرة "دار السلام والبساتين" بالقاهرة.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على تصوير مقطع الفيديو، وهو موظف مقيم بالقاهرة، وبمواجهته أقر بأنه كُلف من أحد المرشحين بتصوير مقاطع لمجموعة من الناخبين، يدّعون خلالها تلقيهم مبالغ مالية من مرشحين منافسين، بهدف استغلالها لتقديم طعون لإعادة عملية التصويت بنفس الدائرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

