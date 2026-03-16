كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء بالتعدي بالسب على آخرين بالإسكندرية.

تفاصيل واقعة التعدي بأسلحة بيضاء في الإسكندرية

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 مارس الجاري تبين حدوث مشادة كلامية بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بين طرف أول (3 أشخاص) ، وطرف ثان (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") جميعهم مقيمين بدائرة قسمي شرطة "ثان وثالث" المنتزه ، بسبب خلافات حول الجيرة لاعتراض الطرف الأول على قيام كريمة أحد أفراد الطرف الثاني بغلق باب العقار محل سكنهم بشدة فاستعان المذكور بباقي المتهمين من ذويه وقاموا بالتعدي بالسب وتهديد الطرف الأول بأسلحة بيضاء وعصا خشبية.

أمكن ضبط الطرف الثاني وبحوزتهم ( عدد 2 سلاح أبيض ، عصا خشبية ) المستخدمة في التعدي.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابها لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضًا:

