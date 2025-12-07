ضبط فتاة وآخر بعد تعديهما على شخص بسبب أولوية المرور الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله رجل من قيام فتاة وبرفقتها آخر بالتعدي عليه بسبب خلاف حول أولوية المرور.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 8 نوفمبر الماضي، تلقى قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية بلاغًا من المجني عليه، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، يفيد بتعرضه للتعدي والسب أثناء سيره بالسيارة، وعند نزوله لمعاتبة الفتاة، قامت هي ومرافقها بالتعدي عليه بالسب والطرق على سقف السيارة.

وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو وقائدتها ومرافقها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

كارثة في مستشفى بأسيوط.. تسليم مولودة حية لأسرتها على أنها متوفاة (تفاصيل)

تاجر يقتل زوجته وزوج شقيقتها بعد ضبطهما بغرفة نومه.. والمحكمة تسجنه 3 سنوات

من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل