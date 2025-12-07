الداخلية تضرب عصابة الزيوت المغشوشة في 3 محافظات | تفاصيل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحد من الجرائم التموينية والغش التجاري، بعد رصد نشاط 5 مصانع غير مرخصة تعمل في تعبئة زيوت طعام مجهولة المصدر داخل محافظات الشرقية والغربية والقليوبية، مع وضع علامات تجارية مقلدة لطرحها في الأسواق بهدف تحقيق أرباح سريعة.

وبعد استصدار الإجراءات القانونية، تم مداهمة المواقع المتورطة وضبط المسؤولين عنها، بالإضافة إلى التحفظ على 16 طن زيت داخل تنكات دون أوراق تثبت مصدرها.

وتستكمل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.