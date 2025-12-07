إعلان

الداخلية تضرب عصابة الزيوت المغشوشة في 3 محافظات | تفاصيل

كتب : علاء عمران

11:55 ص 07/12/2025

المضبوطات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحد من الجرائم التموينية والغش التجاري، بعد رصد نشاط 5 مصانع غير مرخصة تعمل في تعبئة زيوت طعام مجهولة المصدر داخل محافظات الشرقية والغربية والقليوبية، مع وضع علامات تجارية مقلدة لطرحها في الأسواق بهدف تحقيق أرباح سريعة.

وبعد استصدار الإجراءات القانونية، تم مداهمة المواقع المتورطة وضبط المسؤولين عنها، بالإضافة إلى التحفظ على 16 طن زيت داخل تنكات دون أوراق تثبت مصدرها.

وتستكمل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حملة امنية عصابة الزيوت المغشوشة وزارة الداخلية تعبئة زيوت طعام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تعطل استمارة "الإعدادية" يربك الطلاب.. وأولياء الأمور يطالبون بتدخل عاجل
ما هي شروط وموانع الحصول على الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟
استمرار الانخفاض وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام
السيناريوهات المتوقعة لحسم مصير 300 طعن من المرحلة الثانية.. ماذا ينتظر المرشحين اليوم؟