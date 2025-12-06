كتب - علاء عمران:

استضافت أكاديمية الشرطة بمركز بحوث الشرطة الدورة التدريبية الرابعة التي نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف رفع كفاءة ضباط وزارة الداخلية في مجال القانون الدولي الإنساني وآليات تطبيقه على المستويين الوطني والدولي. ويأتي ذلك في إطار توجه الوزارة لتطوير العنصر البشري وتوسيع التعاون مع المنظمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشملت الدورة، التي انعقدت خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2025، محاور متعددة، منها العلاقة بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، الفئات المحمية أثناء النزاعات، استخدام القوة والأسلحة النارية، إجراءات القبض والاحتجاز، إضافة إلى تدريبات عملية على مبادئ استخدام القوة في النزاعات المسلحة.

وشهدت الفعاليات تفاعلاً واضحًا من المشاركين، مع مناقشات موسعة حول عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وسبل تطبيق مبادئها في السياقات الأمنية.

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لدعم التعاون مع المؤسسات الدولية، ونشر الوعي بالقوانين والمعاهدات الإنسانية بين العاملين بها، وتعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان داخل المنظومة الأمنية.