انتقد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، البيان الأخير الصادر عن إثيوبيا بخصوص ملف سد النهضة، مؤكدًا أنه خال من الدبلوماسية ومليء بالمغالطات.

وقال "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، عبر قناة "الحدث اليوم"، إن البيان الإثيوبي زعم أن مصر ترفض الحوار، مشددًا على أن الحقيقة هي أن مصر "هي التي تدعو دائمًا إلى الحوار".

وذكر أن المفاوضات استمرت لأكثر من 13 سنة، سواء كانت مفاوضات مباشرة أو بمشاركة أطراف دولية مثل الولايات المتحدة في عامي 2019 و2020.

وأكد أن القاهرة التزمت بالشرعية الدولية طوال هذه المدة، مشيرًا إلى أنه تم وضع صيغة لاتفاق وقعت عليه مصر بالفعل، وهو ما يؤكد على جدية القاهرة في هذا المسار.

وأشار إلى أن إثيوبيا تغيبت عن الحضور ولم يتم التوقيع في حينه، موضحًا أن مصر استجابت أيضًا لمفاوضات تمت برعاية الاتحاد الإفريقي، على الرغم من أن إثيوبيا كانت تدعو إلى هذا المسار لإفساد جلسات مجلس الأمن، على حد قوله.

ولفت أستاذ الموارد المائية، إلى أن مصر تعد "آخر دولة في نهر النيل"، منوها أن المياه التي تصل إليها وإلى السودان هي بقايا مياه الأمطار، مشيرًا إلى أن هذه المياه كانت تصب في البحر المتوسط لولا بناء السد العالي الذي حجزها في بحيرة ناصر لاستخدامها.