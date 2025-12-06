إعلان

جيش الاحتلال: قتلنا فلسطينيين اثنين في الخليل حاولا تنفيذ عملية دهس

كتب : محمد جعفر

10:19 م 06/12/2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن مقتل فلسطينيين أثناء محاولتهما تنفيذ عملية دهس استهدفت قوة من لواء المظليين في مدينة الخليل.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن العملية أسفرت عن إصابة جندي بجروح طفيفة أثناء الهجوم على الحاجز العسكري في المدينة.

وزعم جيش الاحتلال أن الفلسطينيين انطلقا بسرعة نحو قوات لواء المظليين التي كانت تنفذ عملية عند حاجز للشرطة، مشيرًا إلى أن القوات أطلقت النار عليهما وقتلتهما.

جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية دهس الجيش الإسرائيلي مدينة الخليل مقتل فلسطينيين

