الداخلية: سحب 748 رخصة و1302 مخالفة دراجات ورفع 41 سيارة ودراجة متروكة

كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات وتعزيز السلامة على الطرق، وأسفرت جهودها خلال الفترة الأخيرة عن عدة نتائج مهمة.

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من سحب 748 رخصة قيادة لمخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، بعد انتهاء المهلة المحددة في 30 مارس، وتفعيل اللوائح المرورية على المخالفين. وتواصل وحدات المرور استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، الذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، مع إمكانية سداد الرسوم إلكترونيًا عبر بوابة مرور مصر.

كما ضبطت الوزارة 1302 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، في إطار التزام الأجهزة الأمنية بتطبيق الإجراءات التي تحافظ على أرواح المواطنين وتحقق الانضباط المروري، مع التنبيه على قائدي السيارات بالالتزام بالحارات المرورية.

وفي إطار جهودها لمواجهة المخالفات البيئية والمرورية، تمكنت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة من رفع 41 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، بالتنسيق مع الأحياء وشرطة المرافق، لضمان سيولة الطرق ومنع تكدس المركبات المهملة.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار الحملات المكثفة لضمان الانضباط المروري والسلامة العامة على مستوى الجمهورية.