ضبط سيدة بحوزتها كروت دعائية قبل توزيعها على الناخبين في إدكو

كتب : علاء عمران

06:18 م 04/12/2025

كتب - علاء عمران:

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين الدوائر الانتخابية بمركز شرطة إدكو بمحافظة البحيرة من ضبط سيدة بمحيط إحدى اللجان الانتخابية، وبحوزتها عدد من كروت الدعاية الخاصة بأحد المرشحين.

وأوضحت التحريات أن الهدف من حيازة الكروت كان توزيعها على المواطنين أثناء ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح المرشح.

واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

مركز شرطة إدكو البحيرة اللجان الانتخابية النيابة العامة انتخابات مجلس النواب 2025

