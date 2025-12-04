تخلص شبابين من شقيقتهما وجنينها الذي حملته سفاحًا ولا تعرف من والده بسبب كثرة علاقتها -وفق أقوالهما-، بأن ألقيا جثمانها مكبلًا بالحبال في نهر النيل بمنطقة الصف بالجيزة.

بدأت القصة في أحد أيام شهر مارس الماضي، بجلسة سمر جمعت بين "أنهار" وشقيقتها "عبير" في وقت متأخر من الليل داخل منزل بسيط في قرية بمركز الصف، أفصحت فيها الأولى لأختها عن السر الذي قلب حياتها رأسًا على عقب قائلة: "أنا حامل ومش عارفة ابن مين".

لطمت "عبير" على خديها من هول ما وقع على سمعها خاصة أن شقيقتها قد تركت عش الزوجية منذ 5 سنوات بعد الانفصال عن زوجها، وبعد تفكير عميق استمر طوال الليل انتهت إلى ضرورة الإفصاح لأشقائها عن ما بداخلها، لكنها لم تدر أنها تكتب النهاية المأساوية لشقيقتها.

ما أن علم الأشقاء عن الحمل وبمواجهة "أنهار" لم تنكر، فقررا إنهاء حياتها ودبرا مخطط إجرامي لتنفيذ جريمتهما، فأمر المتهم الأول الأسرة بترك المنزل بعد أن أوهمهم بعدم قدرته على إيذاء شقيقته، وما أن تركوا المنزل حتى قام بحقن المجني عليها عدة مرات أثناء نومها بحقنة هواء للتخلص من حياتها.

لكن باءت محاولته بالفشل بأن استيقظت شقيقته في الصباح الباكر، فأنهال عليها بالضرب باستخدام عصا خشبية على رأسها تسببت في فقدانها الوعي، وهاتف شقيقه المتهم الثاني الذي حضر على الفور لمعاونته في تكبيل المجني عليها وتكميم فمها بلاصق طبي ووضعاها في جوال.

بعدها أحضر المتهم الثاني دراجة نارية، وبمساعدة المتهم الأول نقلا شقيقتهما -حية- داخل جوال، ثم قاما بإلقائها هي وجنينها في مياه نهر النيل حتى أيقنا أنها فارقت الحياة.

وأحالت النيابة العامة القضية رقم 8717 لسنة 2025 جنايات الصف، المتهمان "ش. س" "م. س" إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات لاتهامهما بقتل شقيقتهما عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وبعد عدة جلسات، عاقبت محكمة جنايات الجيزة الشقيقين بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامهما بقتل شقيقتهما وجنينها بعد حملها سفاحًا بمنطقة الصف.

اقرأ أيضًا:

جوزها اتهمها في شرفها.. ماذا حدث في واقعة فتاة "البشعة"؟ | صور

كاميرات المراقبة تكشف حقيقة اتهام مُدرستين وعامل بالتحرش بأطفال مدرسة في بدر

فيديو صادم.. مقاول يحاول إغراء فتيات داخل سيارته بسوهاج