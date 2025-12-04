إعلان

فيديو صادم.. مقاول يحاول إغراء فتيات داخل سيارته بسوهاج

كتب : عاطف مراد

01:17 م 04/12/2025

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد الأشخاص أثناء جلوسه داخل سيارته، محاولًا استقطاب فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب وإغرائهم بمبالغ مالية بسوهاج.


وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بهذا الشأن.


تحديد المتهم والسيارة


تم تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالمقطع، وهي سارية التراخيص، وقائدها مقاول مقيم بدائرة مركز شرطة المنشاة.


وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما ظهرت في الفيديو.


تم التحفظ على السيارة، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.


اقرأ أيضا


"رأسه اصطدمت بالسور".. لحظة وفاة يوسف محمد لاعب نادي الزهور أثناء البطولة | صور


مجلس القضاء الأعلى: النائب العام يأمر بحظر النشر في قضية وفاة القاضي سمير بدر
ء


القبض على المتهم بابتزاز وتهديد "أميرة الذهب" بمقاطع فيديو خادشة


أحمد مرتضى منصور ينسحب من انتخابات مجلس النواب بالجيزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إغراء فتيات داخل سيارته سوهاج

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"مجزرة وشرخ في الضلع و8 غرز".. كواليس اشتباكات مباراة الترسانة وأبو قير
88 طعنا من 160.. المحافظات الأكثر تقدمًا بطعون على المرحلة الثانية
تماسيح الزوامل تثير الذعر في الشرقية.. والأهالي: أكلوا بقرة في ساعات
من بين 4 أنواع.. ما الفيروس الأكثر انتشارًا بين المواطنين حالياً؟