كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد الأشخاص أثناء جلوسه داخل سيارته، محاولًا استقطاب فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب وإغرائهم بمبالغ مالية بسوهاج.



وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بهذا الشأن.



تحديد المتهم والسيارة



تم تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالمقطع، وهي سارية التراخيص، وقائدها مقاول مقيم بدائرة مركز شرطة المنشاة.



وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما ظهرت في الفيديو.



تم التحفظ على السيارة، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.





