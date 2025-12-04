إعلان

أمن القاهرة يكشف حقيقة تداول صورة طفلة تزعم اختطافها بالبساتين

كتب : علاء عمران

12:51 م 04/12/2025

أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طفلة تدعي اختطافها واستجداء المارة، وتبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بهذا الشأن.

تم تحديد وضبط السيدة بصحبتها الطفلة في دائرة قسم شرطة البساتين، وأوضحت أن الطفلة هي ابنة شقيقتها، وتركتها شقيقتها معها بغرض التسول.

تسليم الطفلة
وبمراجعة والدة الطفلة، قدمت شهادة ميلادها، وتم تسليم الطفلة لها مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.


طفلة البساتين مواقع التواصل الاجتماعي

