أمن القاهرة يكشف حقيقة تداول صورة طفلة تزعم اختطافها بالبساتين

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طفلة تدعي اختطافها واستجداء المارة، وتبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بهذا الشأن.

تم تحديد وضبط السيدة بصحبتها الطفلة في دائرة قسم شرطة البساتين، وأوضحت أن الطفلة هي ابنة شقيقتها، وتركتها شقيقتها معها بغرض التسول.

تسليم الطفلة

وبمراجعة والدة الطفلة، قدمت شهادة ميلادها، وتم تسليم الطفلة لها مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.



