بتعاملات 40 مليون جنيه.. ضبط 3 تجار مخدرات بتهمة غسل الأموال

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع عوائد الأنشطة الإجرامية. وفي هذا الإطار، اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم غير المشروع في الإتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها عبر تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات. وقدرت قيمة الأموال محل الغسل بنحو 40 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.