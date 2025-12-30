إعلان

بتعاملات 40 مليون جنيه.. ضبط 3 تجار مخدرات بتهمة غسل الأموال

كتب : علاء عمران

12:36 م 30/12/2025

وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب- علاء عمران:
واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع عوائد الأنشطة الإجرامية. وفي هذا الإطار، اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم غير المشروع في الإتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها عبر تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات. وقدرت قيمة الأموال محل الغسل بنحو 40 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية ضبط تجار مخدرات جرائم غسل الأموال تهمة غسل الأموال

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل إنشاء أول بنك للذهب في مصر وأفريقيا
شلل مروري بشارع التسعين بالتجمع الخامس بعد انفجار ماسورة مياه | صور
غارة سعودية و"إنذار" لقوات الإمارات بالخروج.. ماذا يحدث في اليمن؟
البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1 و2% على شهادات الادخار للعائد الثابت والمتدرج
سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع ببداية التعاملات الصباحية