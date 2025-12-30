المرور تضبط 95 ألف مخالفة وتكشف 63 حالة تعاطي مخدرات في 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على مختلف الطرق والمحاور، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 95,959 مخالفة مرورية متنوعة، كان من أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص.

وفي إطار الحرص على سلامة مستخدمي الطرق، تم فحص 1,545 سائقًا، وتبين إيجابية 58 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

كما استمرت الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت خلال نفس الفترة عن ضبط 770 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفات شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات.

وتم فحص 94 سائقًا، وثبتت إيجابية 5 حالات لتعاطي المخدرات، إضافة إلى ضبط 12 محكومًا عليهم بإجمالي 18 حكمًا، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتهمين.

