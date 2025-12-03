انتهت منذ قليل، عملية التصويت في اليوم الأول من انتخابات الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى والمنعقدة في 7 محافظات، وذلك بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد انتهاء اليوم الأول من الاقتراع.

وقد بدأت عملية الاقتراع في التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً وهو الموعد المحدد لإغلاق اللجان وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكدت الهيئة الوطنية على انتظام التصويت في أغلب اللجان منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء، وسط تشديدات رقابية وأمنية باللجان.

اقرأ أيضًا:

مجلس القضاء الأعلى: النائب العام يأمر بحظر النشر في قضية وفاة القاضي سمير بدر

في قضية الفيديوهات الخادشة.. قرار قضائي جديد بشأن هدير عبد الرازق ومحمد أوتاكا