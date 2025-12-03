إعلان

غلق التصويت بلجان الاقتراع في اليوم الأول من انتخابات الدوائر الملغاة بـ 7 محافظات

كتب : محمود الشوربجي

09:21 م 03/12/2025

الهيئة الوطنية للانتخابات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتهت منذ قليل، عملية التصويت في اليوم الأول من انتخابات الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى والمنعقدة في 7 محافظات، وذلك بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد انتهاء اليوم الأول من الاقتراع.

وقد بدأت عملية الاقتراع في التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً وهو الموعد المحدد لإغلاق اللجان وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكدت الهيئة الوطنية على انتظام التصويت في أغلب اللجان منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء، وسط تشديدات رقابية وأمنية باللجان.

اقرأ أيضًا:

مجلس القضاء الأعلى: النائب العام يأمر بحظر النشر في قضية وفاة القاضي سمير بدر

في قضية الفيديوهات الخادشة.. قرار قضائي جديد بشأن هدير عبد الرازق ومحمد أوتاكا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى انتخابات مجلس النواب 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان