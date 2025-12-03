الداخلية: ضبط متورطين بتوزيع كروت دعائية انتخابية بالبحيرة

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين دوائر الانتخابات بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة من ضبط عامل زراعي، أثناء تواجده بمحيط الدائرة الانتخابية، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الخاصة بمرشحين اثنين، تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم للإدلاء بأصواتهم.



وفي دائرة مركز شرطة أبو حمص، ضبطت نفس الأجهزة أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، وبحوزته كروت دعائية خاصة بأحد المرشحين، استعدادًا لتوزيعها على الناخبين أثناء التصويت.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين.



