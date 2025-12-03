ارتفع عدد الطعون المقدمة إلى المحكمة الإدارية العليا على نتيجة انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية إلى نحو 60 طعنًا.

وكان العدد قد بلغ صباح اليوم 15 طعنًا، ليستقر حتى الآن عند 60 طعنًا بزيادة 45 طعنًا.

ويواصل جدول المحكمة الإدارية العليا استقبال الطعون وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، والمحدد حتى الخميس 4 ديسمبر.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بدأت صباح اليوم استقبال الطعون على نتيجة المرحلة الثانية في الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وفق الجدول الزمني الصادر عن الهيئة، والذي حدد يومي الأربعاء والخميس لتلقي الطعون.

