ضبط شاب يُروج لبيع المخدرات "أونلاين" ويعرض الأصناف بالأسعار

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخص يروج لبيع المواد المخدرة ويعرض الأصناف بالأسعار في محافظة الجيزة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة من تحديد هوية مرتكب الواقعة، وهو فني إلكترونيات له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور. وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، واعترف بحيازتها بقصد الاتجار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

اقرأ أيضا

جريمة تحت الرمال.. سر مكالمة أعادت فتح قضية قتل "سيف" بعد عام من دفنه وزواج زوجته بعشيقها

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 13 محافظة | مستند

تفاصيل اصطدام سيارة نقل بمحطة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري