إعلان

ضبط شاب يُروج لبيع المخدرات "أونلاين" ويعرض الأصناف بالأسعار

كتب : علاء عمران

01:28 م 03/12/2025

ضبط شاب يُروج لبيع المخدرات "أونلاين"

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخص يروج لبيع المواد المخدرة ويعرض الأصناف بالأسعار في محافظة الجيزة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة من تحديد هوية مرتكب الواقعة، وهو فني إلكترونيات له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور. وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، واعترف بحيازتها بقصد الاتجار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ضبط شاب بيع المخدرات أونلاين وزارة الداخلية

