7 مصابين في انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر

شهدت مدينة 6 أكتوبر، اليوم الأربعاء، حادث انقلاب ميكروباص بأحد الطرق الداخلية، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتبين من الفحص أن اختلال عجلة القيادة بيد السائق أدى إلى انقلاب المركبة، ما تسبب في وقوع الإصابات، فيما دفع مرفق الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين إلى المستشفى.

كما انتقلت قوات المرور بمحافظة الجيزة إلى مكان الحادث، وتم الاستعانة بونش لرفع آثار الميكروباص وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها. وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.

