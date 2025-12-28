إعلان

أموال وبطاقات شخصية.. الداخلية تضبط سيدتين أثناء محاولة التأثير على الناخبين في قنا

كتب : أحمد أبو النجا

03:02 م 28/12/2025 تعديل في 03:17 م

المتهمين

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمركز شرطة قوص بقنا، في إطار متابعة سير العملية الانتخابية، من ضبط إحدى السيدات بمحيط الدائرة وبحوزتها مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وتُجرى جولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية على 35 مقعدًا بين 70 مرشحًا، موزعين على 7 محافظات ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد أنه تم ضبط سيدة أخرى وبحوزتها عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين، بهدف حثهم على التصويت لصالح مرشح محدد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين.

الدوائر الانتخابية مركز شرطة قوص قنا

