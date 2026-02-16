محافظ أسوان الجديد: تحسين معيشة المواطن على رأس تكليفات الرئيس

أدى المهندس عمرو حلمي لاشين اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، محافظاً لأسوان، خلفاً للواء دكتور إسماعيل كمال الذي تولى منصب محافظ جنوب سيناء، وذلك ضمن حركة المحافظين التي أُجريت اليوم الأربعاء، كما أدى أسامة رزق اليمين الدستورية نائباً لمحافظ أسوان.

وأكد محافظ أسوان أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بالمحافظين الجدد ركزت على إعطاء الأولوية لتحسين مستوى معيشة المواطن، خاصة من خلال رفع كفاءة الخدمات العامة والبنية التحتية والمرافق، مع تعزيز التواصل الجماهيري المباشر مع المواطنين.

وأشار إلى أهمية استكمال مشروعات «حياة كريمة» (1 و2)، مع التركيز على ملفات إزالة التعديات، والتصالح، والتقنين، والمتغيرات المكانية، فضلاً عن الاهتمام بتحسين جودة الخدمات السياحية، وتقديم مزيد من التسهيلات لجذب الاستثمارات على المستويين المحلي والدولي.

تخرج المهندس عمرو حلمي لاشين في كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة عام 1999، ويتمتع بخبرة واسعة في مجالات التخطيط العمراني والتنمية الحضرية والحوكمة والمشاركة المجتمعية.

بدأ مسيرته المهنية بالعمل في الوكالة الألمانية للتعاون الفني (GIZ)، حيث شارك في تطوير منطقة بولاق الدكرور، كما ساهم في تصميم برنامج التنمية الحضرية بالمشاركة المجتمعية عام 2004، وتدرج في المناصب حتى تولى منصب نائب محافظ أسوان.

وشغل سابقاً منصب مستشار محافظ القليوبية لتطوير المناطق العشوائية، وأشرف على وحدات تطوير العشوائيات بمحافظتي القليوبية والجيزة، كما تولى إدارة برامج الحوكمة والمشاركة المدنية في هيئة كير الدولية بمصر، وأدار مشروعات إقليمية ممولة من البنك الدولي في سبع دول عربية بين عامي 2012 و2016.

كما قاد ملفات الشراكة مع القطاعين العام والخاص، والابتكار المؤسسي، وتحول الهيئة إلى مؤسسة مصرية، وتولى منصب مدير برنامج الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) في مصر، حيث قاد أنشطة ومشروعات ركزت على معالجة تحديات التحضر، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتمكين الإدارة المحلية.

وكان له دور بارز في إعداد واعتماد السياسة الحضرية الوطنية لجمهورية مصر العربية في أكتوبر 2023، إضافة إلى تطوير أدوات ومنهجيات وطنية، مثل إعادة ترتيب الأراضي، وخطط التعافي الاقتصادي والاجتماعي للمدن بعد جائحة كورونا، وأداة إدارة المخلفات الصلبة الذكية.

ويتمتع محافظ أسوان الجديد بعضوية عدد من الهيئات واللجان المحلية والدولية، كما نفذ مهام استشارية في مصر والعالم العربي وإفريقيا وأوروبا في مجالات الحوكمة والمساءلة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وريادة الأعمال.