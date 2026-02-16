أطلقت وزارتا الأوقاف والتضامن، مشروع زاد آل البيت لتوزيع وجبات مجهزة بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية، بجوار مسجد أحباب المصطفى "سيد جلال" بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة، برعاية مؤسسة حي على الوداد.

وحضر فاعليات الإطلاق، الدكتور خالد صلاح مدير أوقاف القاهرة، والدكتور أحمد عبدالرحمن مساعد وزير التضامن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والمهندس تامر شمعة رئيس مؤسسة حي على الوداد، وسيد جلال رئيس مجلس إدارة المسجد، واسماعيل دويدار رئيس إذاعة القرآن الكريم، والدكتور على الله الجمّال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها.

وقال الدكتور خالد صلاح وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، إن مشروع زاد آل البيت هو أحد مشروعات التكامل الاجتماعي لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، ضمن استتراتيجية وزارة الأوقاف.

وأعرب مدير أوقاف القاهرة، عن خالص شكره للدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، والدكتورة مايا مرسي - وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر - محافظ القاهرة، ومؤسسة «حي على الوداد»، على دعمهم ورعايتهم لهذه المبادرة الإنسانية المهمة.

ومن جانبه، قال المهندس تامر شمعة رئيس مؤسسة حي على الوداد، إن إطلاق مشروع "زاد آل البيت" بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لأنه شهر التكافل والتراحم، فمساعدة الأسر الأولى بالرعاية من أبرز الفرائض وأوجب الأعمال التي أقرها ديننا الحنيف، ونصّ عليها القرآن الكريم في قوله تعالى (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا).

وأوضح شمعة، أن من أبرز صور التعاون والتكافل بين المسلمين في رمضان تقديم الإفطار للصائمين، إذ يعتبر إحدى أسمى صور التعاون والتكافل في المجتمع المسلم في رمضان، قال ﷺ: «مَن فطَّر صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء».

وتوجه المهندس تامر شمعة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة حي على الوداد، بخالص الشكر والتقدير للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة مايا موسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ووزارة الداخلية لدعمهم لمشروع "زاد آل البيت".

وثمّن المهندس سيد جلال رئيس مجلس إدارة مسجد أحباب المصطفى، مشروع "زاد آل البيت" الذي أطلقه مؤسسة حي على الوداد، موجهًا الشكر لكل القائمين على المشروع.

وشدد جلال، على أن مشروع زاد آل البيت جاء في توقيت بالغ الأهمية بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لتخفيف العب على الأسر، مشيرا إلى أن رمضان هو شهر الرحمة والتكافل.

