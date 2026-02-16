إعلان

قرار من النقض بشأن الطعن المقدم على نتيجة دائرة المطرية في انتخابات النواب

كتب : مصراوي

03:45 م 16/02/2026

محكمة النقض

أجلت محكمة النقض، اليوم الاثنين، نظر الطعن رقم 15 لسنة 96 قضائية، المقدم من المرشح الخاسر محمد عبدالكريم زهران على نتيجة انتخابات مجلس النواب بدائرة المطرية، إلى جلسة 6 أبريل المقبل، لإعلان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكان زهران قد تقدم بطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة الدائرة العاشرة بمحافظة القاهرة، ومقرها المطرية، بفوز وائل الطحان، بدعوى وجود مخالفات شابت العملية الانتخابية.

محكمة النقض نتيجة دائرة المطرية انتخابات النواب 2025 محمد عبدالكريم زهران

