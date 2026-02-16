إعلان

الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة حقيبة من سيارة بالبحيرة

كتب : مصراوي

04:03 م 16/02/2026

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالي من حقيبة داخل سيارة بمحافظة البحيرة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه بالفحص أمكن تحديد القائم على نشر الفيديو، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود. وبسؤاله، أقر بأنه اكتشف خلال شهر يناير الماضي سرقة مبلغ مالي من داخل السيارة محل عمله أثناء توقفها بالطريق الزراعي.

وأضاف أنه بمراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة، تبين قيام "سايس" يعمل بذات المنطقة بارتكاب الواقعة. وأوضح أنه لم يحرر محضرًا بالواقعة بعد تواصله مع أهلية المتهم وتعهدهم برد المبلغ، إلا أنهم لم يلتزموا بذلك، ما دفعه إلى نشر المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عامل مقيم بدائرة المركز. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، مشيرًا إلى إنفاقه باقي المبلغ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية سرقة حقيبة محافظة البحيرة

