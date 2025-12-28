شخص يشعل أنبوبة غاز لترهيب المواطنين بمطروح.. وتحرك عاجل من الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام أحد الأشخاص بإشعال أنبوبة غاز في إحدى مناطق مطروح لترهيب المواطنين.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، إنه بتاريخ 23 الجاري تلقى قسم شرطة سيوة بلاغًا من أحد الأشخاص (مقيم بدائرة القسم) بتضرره من قيام مالك محل (مقيم بدائرة القسم) بالاعتداء عليه بالسب والضرب دون حدوث إصابات، لخلاف بينهما حول الجيرة.

تم ضبط المشكو في حقه وبحوزته أسطوانة الغاز المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته اعترف بإشعال الأنبوبة بهدف ترهيب المبلغ عقب علمه بتحريره محضر ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

