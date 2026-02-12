قالت قناة "I24 News" العبرية، الخميس، إن السلطات الإسرائيلية اعتقلت عددا من المشتبه بهم، بينهم مدني وعناصر احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشبهة إدارة رهانات في موقع "بوليماركت" تتعلق بحدوث عمليات عسكرية، استنادا إلى معلومات سرية كان عناصر الاحتياط مطلعين عليها بحكم مناصبهم.

وكشف التحقيق المشترك بين الشاباك والشرطة العسكرية والنيابة العامة عن قاعدة أدلة ضد المشتبه بهم، حيث قررت النيابة تقديمهم للمحاكمة بتهم أمنية خطيرة تشمل الرشوة وعرقلة سير العدالة.

وفي سياق متصل، لا تزال قضية أخرى قيد التحقيق تتعلق بالتهريب إلى قطاع غزة، يتورط فيها بتسلئيل زيني، شقيق رئيس الشاباك ديفيد زيني، حيث وُجهت إليه لائحة اتهام بتهمة "مساعدة العدو في زمن الحرب".

وأشار التقرير إلى إحباط عملية تهريب كبيرة قبل نحو 4 أشهر عند معبر كرم شالوم، حيث ضُبطت شاحنة تحتوي على هواتف محمولة وبطاريات وسجائر مخبأة تحت الرماد، ويُشتبه في أن الغرض منها كان دعم سيطرة حركة حماس في القطاع، وفقا للقناة العبرية.

وفي يناير الماضي، كشف مراسل الشؤون العسكرية في قناة "كان 11" روي شارون، عن تحقيقات أجراها جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك حول شبهات باستخدام شخص داخل المؤسسة الدفاعية معلومات سرية للمراهنة في موقع "بولي ماركت".

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أشار التقرير إلى أن الاستخبارات العسكرية والشاباك أجريا مناقشات داخلية حول استغلال شخص لديه صلاحية الوصول إلى بيانات حساسة لتلك المعلومات في المراهنات، رغم اتخاذ قرار أولي بعدم فتح تحقيق رسمي.

وتأتي هذه التحركات بعد رصد مراهنات "مجهولة" ناجحة في يونيو 2025، حيث ربح مستخدم عشرات آلاف الدولارات بتوقعه الدقيق لأربعة تطورات أمنية تتعلق بالحرب مع إيران التي استمرت 12 يوما، شملت تحديد يوم الهجوم وتوقيت إعلان انتهاء العملية بدقة متناهية.

ولا تقتصر هذه المخاوف على إسرائيل؛ إذ أفادت تقارير أمريكية بربح مستخدم نحو 500 ألف دولار عبر المنصة ذاتها، بعد مراهنته على إقالة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير الماضي، قبل ساعات فقط من تنفيذ عملية أمريكية سرية في كاراكاس.