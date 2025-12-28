دفاع "أطفال اللبيني": الأوراق تحمل مأساة.. و4 اتهامات تلاحق المتهم

قال محمد كساب، دفاع أسرة "أطفال اللبيني" ووالدتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة فيصل"، إن أوراق الدعوى تحمل مأساة إنسانية كبيرة.

وأكد "كساب" أن النيابة العامة وجهت للمتهم "أحمد.م" اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار، والتزوير في أوراق حكومية خاصة بالأم، بعدما ادعى أنه زوجها، إلى جانب إخفاء جثتي طفلين داخل عقار سكني، وحيازة عقاقير طبية.

وأوضح الدفاع أن النيابة أحالت متهمًا ثانيًا، شريك المتهم الأول في المحل، بتهمة الاشتراك في إخفاء الجثامين.

وأضاف "كساب" أنه ادعى مدنيًا بمبلغ مليون وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، كإجراء قانوني لإثبات حضور الدفاع، مؤكدًا انضمامه لطلبات النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، وهي الإعدام.

وتنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالكيلو 10.5 بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل أطفال اللبيني ووالدتهم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وكشف الدفاع عن تفاصيل جديدة، موضحًا أن والدة الأطفال لجأت إلى المتهم بعد ترك منزل الزوجية بسبب خلافات أسرية، وطلبت مساعدته في استئجار شقة لها ولأطفالها.

وأشار إلى أن المتهم استغل الموقف وحاول مساومة الأم، وبعد رفضها دس السم لها ولأطفالها في مشروب عصير. وعقب شعورها بآلام شديدة، اصطحبها إلى المستشفى مدعيًا أنها زوجته، ثم فر هاربًا.

وأضاف أن المتهم خطط للتخلص من الأطفال الثلاثة "جنى، مصطفى، وسيف" باعتبارهم شهودًا على الجريمة، فألقى الطفل الأصغر في الرشاح لرفضه تناول العصير، بينما سمم شقيقيه، ووضع جثمانيهما داخل "توك توك" وألقاهما في مدخل عقار بمنطقة اللبيني لإخفاء معالم الجريمة، قبل أن يلوذ بالفرار.

