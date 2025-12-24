قضت الدائرة الأولى "موضوع" بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بعدم الاختصاص والإحالة للنقض في طعنين تقدم بهما محمد السيد الحسيني وشهرته "محمد الحسيني" ومحمود هاشم عبد الباقي وشهرته "محمود توشكي" على نتيجة انتخابات دائرة بولاق الدكرور.

واستند المرشحان في طعنيهما أمام المحكمة على تجاوزات حدثت في بعض اللجان لصالح مرشحين آخرين -وفق قولهما-، وأنهما قدما مستندات وصور تؤكد وجود تلك المخالفات.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، النتيجة الرسمية لانتخابات الـ30 دائرة الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والمخصص لها 58 مقعدًا، والتي تضمنت فوز 9 مرشحين من الجولة الأولى بينما تجرى الإعادة على 49 مقعدا بين 98 مرشحًا.

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة في الدوائر الـ30 في الخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير أما في الداخل تجرى يومي 3 و4 يناير وتعلن النتيجة 10 يناير.

