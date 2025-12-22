بعد استغاثة والدته.. الأمن يقتص لطالب المقطم ويضبط السائق الهارب

في استجابة فورية لما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة اصطدام سيارة بطالب في منطقة المقطم وفرار قائدها، وهي الواقعة التي أثارت تعاطفاً واسعاً عقب نشر والدة المجني عليه استغاثة مدعومة بالصور.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما رصدت أجهزة المتابعة الأمنية منشوراً عبر أحد الحسابات الشخصية، تشتكي فيه سيدة من تعرض نجلها لحادث سير مروع، حيث قام قائد سيارة "فان" بالاصطدام به أثناء سيره في أحد شوارع المقطم، مما أسفر عن إصابته، قبل أن يلوذ السائق بالفرار من موقع الحادث دون الاكتراث لحالة الضحية.

وبالفحص تبين أن قسم شرطة المقطم، تلقى بلاغاً بتاريخ 22 نوفمبر الماضي من طالب مقيم بدائرة القسم، أفاد فيه بأنه أثناء قيادته دراجته النارية، فوجئ بسيارة "فان" تصطدم به، مما أدى لإصابته بكدمات متفرقة بالجسم، وهروب المتسبب في الحادث.

سقوط المتهم

وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها في البحث والتحري، ونجحت في تحديد هوية السيارة المستخدمة في الحادث وضبط قائدها، وتبين أنه سائق يقيم بدائرة قسم شرطة البساتين.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة والفرار خوفاً من المساءلة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

