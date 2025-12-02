تصوير - نادر نبيل:

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب جرت في أجواء ديمقراطية ومنضبطة، وشهدت مشاركة واسعة ومنافسة حقيقية، مع إشادة من المنظمات المحلية والدولية.

وأوضح خلال مؤتمر إعلان النتائج أن الهيئة تابعت العملية الانتخابية منذ الدعاية وحتى الفرز والتظلمات، مؤكدًا أن ظهور أي مخالفة لا ينتقص من النزاهة، بل يعكس نضج النظام الديمقراطي وقدرته على رصد المخالفين ومحاسبتهم.

وأشار إلى أن الهيئة بحثت كل الشكاوى والتظلمات، وانتهت إلى إبطال جزئي لعمل لجنتين: اللجنة 78 في بلقاس بالدقهلية بعد اقتحام نجل أحد المرشحين وإتلاف الصندوق، واللجنة 49 في طوخ بالقليوبية بسبب تداول بطاقة اقتراع خارج المقر، وتم إحالة الوقائع للنيابة واستبعاد بطاقات اللجنتين دون تأثير على النتائج النهائية.

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج الانتخابات بالنظام الفردي، وجاءت على النحو التالي:

نتيجة انتخابات مجلس النواب في محافظة القاهرة

الدائرة الأولى (الساحل): الفائز أبانوب عزت عزيز معوض

الدائرة الثانية (روض الفرج): الفائز محمد عبدالرحمن راضي محمد

الدائرة الثالثة (الزاوية الحمراء): الفائز أمين محمد علي مسعود.. والإعادة بين: عمر محمد عمر رحيم، وأيمن فتحي السيد عبدالواحد

الدائرة الرابعة (الزيتون): الفائز عمرو رشدي محمود الخطيب

الدائرة الخامسة (حدائق القبة): الإعادة بين: أحمد السيد عبدالعل، وسعيد محمد رضا الوسيمي

الدائرة السادسة (أول مدينة نصر): الفائزون: أحمد إبراهيم الدسوقي البنا، يوسف حسن محمود يحيى رشدان، أحمد فتحي محمد عبدالحميد

الدائرة السابعة (التجمع الخامس): الفائزان: محمد شديد لبيب الحناوي، عبدالمنعم علي عبدالمنعم إمام

الدائرة الثامنة (أول السلام): الفائزان: محمد أحمد سعيد الحداد، ومحمد نور محمد نصر

الدائرة التاسعة (عين شمس): الفائزان: محمد سعيد سليمان الكومي، وأشرف مرزوق عزيز خليل

الدائرة العاشرة (المطرية): الإعادة بين: وائل إبراهيم غريب علي، علي الدمرادش سعد القاضي، أحمد عبدالفتاح محمد عباس، محمد عبدالكريم محمد زهران

الدائرة الحادية عشرة (المرج): الفائز أحمد علي إبراهيم محمود.. والإعادة بين: رامي محمد جابر الدمرداش، وسيد نادي درويش سلامة

الدائرة الثانية عشرة (الجمالية): الفائز شادي صلاح أحمد الكومي

الدائرة الثالثة عشرة (الظاهر): الفائز طاهر حسين مجدي الأزهري

الدائرة الرابعة عشرة (السيدة زينب): الفائز محمد أحمد حماده شيحة

الدائرة الخامسة عشرة (الخليفة): الإعادة بين: سيد حنفي طه محمد، ومحمد سيد عبدالعزيز سيد

الدائرة السادسة عشرة (مصر القديمة): الفائز طاهر زكريا عبدالمنعم الخولي

الدائرة السابعة عشرة (البساتين): الفائزان: علي عبدالونيس علي سواح، وإسلام أكمل قرطام.. والإعادة بين: محمود إبراهيم سيد فرج، وحشمت إسماعيل محمود

الدائرة الثامنة عشرة (المعادي): الفائز وائل محمد عبدالحميد سعده

الدائرة التاسعة عشرة (حلوان): الإعادة بين: عيد حماد محمد، مصطفى إسماعيل عاشور، إبراهيم الدسوقي محمد علي محجوب، عاطف رمضان عبدالستار عبدالمجيد، سلوى فؤاد حامد سيد، خالد رياض عبدالجواد

نتيجة انتخابات مجلس النواب في محافظة القليوبية

الدائرة الأولى (بنها): الفائزان: إيهاب إمام عبدالعزيز إمام، ومجدي إبراهيم مسعود.. والإعادة بين: حازم عبدالرازق محمد عايش، وهاني أحمد شحاتة أبو العينين

الدائرة الثانية (طوخ): الإعادة بين: مصطفى بيومي محمد، هشام محمد الزهيري، ياسر منصور محمد علي، يسري محمود عبدالباسط

الدائرة الثالثة (ثان شبرا الخيمة): الفائزون: مجاهد صدقي نصار، أشرف أمين عبدالعليم أحمد، حازم هاني توفيق حسن

الدائرة الرابعة (قليوب): الإعادة بين: عزت عبدالعزيز محمد كريم، محمود مرسي محمد، محمد عاطف حسين عبدالواحد، سمير محمد البيومي رمضان، درويش محمد أبو عيشة، أحمد محمد راغب نوار

الدائرة الخامسة (الخانكة): الفائزان: حسن عمر حسنين، محمد أحمد صادق أحمد.. والإعادة بين: أحمد عباس خليل، وحاتم محمد عبدالعزيز الشامي

الدائرة السادسة (شبين القناطر): الفائز مدحت محمد عطية.. والإعادة بين: عادل السعيد حسن حسين، وعبدالعزيز محمد حسين الصفتي

نتيجة انتخابات مجلس النواب في محافظة الدقهلية

الدائرة الأولى (أول المنصورة): الإعادة بين: وحيد رمضان فودة محمد، أحمد محمد سلام الشرقية، نبيل إبراهيم الدسوقي، رضا عبدالسلام إبراهيم علي

الدائرة الثانية (المنصورة): الإعادة بين: تامر أحمد ماهر مصطفى محمد القصبي، ياسر علي جمعة الدسوقي، أحمد سمير محمد إبراهيم العياط، جمال صبح أبو العينين أبو العينين

الدائرة الثالثة (بلقاس): الإعادة بين: أحمد عبدالعزيز أحمد عرفي، إلهامي أحمد عبداللطيف جاد، محمود محمود محمد إسماعيل، عوض محمد عبدالفتاح

الدائرة الرابعة (طلخا): الإعادة بين: عبدالحميد حسب النبي محمد، محمد ثروت عبدالسميع عكاشة، بسام منصور اليماني محمد، إبراهيم أبوالمعاطي الفضالي

الدائرة الخامسة (دكرنس): الإعادة بين: باسم بهاء بلال عبدالعزيز، سامي فؤاد المرسي المرسي، نصحي علي حسن علي، أحمد السيد عبداللطيف السنجيدي، وليد رضوان عبدالسلام رضوان، مكرم السيد المتولي

الدائرة السادسة (منية النصر): الإعادة بين: أحمد عمرو أحمد الحفي، رزق رزق أحمد أحمد الشبلي، عماد الدين محمود محمود الحديدي، محمد إبراهيم الناغي

الدائرة السابعة (المنزلة): الإعادة بين: إيهاب صلاح أحمد عبده العميري، أحمد أحمد الحديدي، عادل سالم أحمد سالم، المسعد سليمان جميز

الدائرة الثامنة (ميت غمر): الإعادة بين: أحمد عطية إسماعيل شرعان، السيد أحمد حجازي، شريف الشافعي علي متولي السحار، عماد إبراهيم فوزي الدسوقي

الدائرة التاسعة (أجا): الإعادة بين: وائل حافظ محمود الجندي، أحمد عبدالفتاح المتولي، عبده مأمون محمد علي، خالد محمد عبدالقدر عوف

الدائرة العاشرة (السنبلاوين): الإعادة بين: صلاح السيد عبدالعزيز فودة، حسن أمين حسن سليمان، نعيم نصير عبدالعزيز علي، محمد السيد محمود النبوي

نتيجة انتخابات مجلس النواب في محافظة المنوفية

الدائرة الأولى (شبين الكوم): الإعادة بين: محمد معتز أحمد عبدالحميد صديق، شريف أحمد محمد الغرابي، العناني حسن حمودة حسن، إمام أحمد صبري إمام

الدائرة الثانية (قويسنا): الإعادة بين: عبدالعزيز فتحي مصلحي شلف، عبدالحكيم محمد البيومي، محمد عبدالغني زكي مصطفى، هشام محمد عبدالواحد أبوالمجد

الدائرة الثالثة (تلا): الإعادة بين: إبراهيم يحيى محمد خليف، عماد عبدالسلام إبراهيم الغرب، منتصر محمد عبدالخالق عمار، عبدالغني محمد الشرقاوي

الدائرة الرابعة (أشمون): الإعادة بين: صابر أحمد عبدالقوي يوسف، محمد فايز بركات، محمد فرج فرج العراقي، محمود محيي الدين حسن

الدائرة الخامسة (الباجور): الإعادة بين: محمد فايز عبدالسلام عبدالسلام، أحمد صبحي السبكي

الدائرة السادسة (منوف): الفائز سليمان فوزي محمود خليف.. والإعادة بين: محمد صبحي عبدالقوي الخولي، وأحمد أبو زيد دياب

نتيجة انتخابات مجلس النواب في محافظة الغربية

الدائرة الأولى (أول طنطا): الإعادة بين: أحمد فؤاد علي الجرواني، سمير محمد إبراهيم الخولي، طارق محمدي عبدالحميد خليفة، عبدالقوي السيد عبدالقوي، غباشي محمد بدوي بدير، عبدالعزيز عبدالعزيز مصطفى

الدائرة الثانية (كفر الزيات): الإعادة بين: هادي جميل أنور سالم، حسين محمد علي خليل، سامح فتحي إسماعيل حبيب، إبراهيم محمد محمد مطر

الدائرة الثالثة (قطور): الإعادة بين: محمد عبدالقادر السيد الدماطي، سليمان صالح سليمان غيط

الدائرة الرابعة (أول المحلة الكبرى): الإعادة بين: محمود عبدالسميع حسن الشامي، أحمد بلال سعد البرلسي، محمود حسن محمود عبدالرحمن، حامد عبدالجليل

الدائرة الخامسة (المحلة الكبرى): الإعادة بين: إبراهيم محمد عبدالله الديب، عمرو محمد السعيد فهمي مصباح، محمد إمام حسن غازي، شوقي سعيد محمد علي

الدائرة السادسة (سمنود): الإعادة بين: جبر حسن سامي عبدالمجيد، عمرو محمد إبراهيم شريف

الدائرة السابعة (زفتى): الإعادة بين: محمد السيد عبدالباقي عامر، محمد منير إبراهيم ربيع، صقر عبدالفتاح صقر موسى صقر، محمد ربيع سالم أبو غزالة، هيثم توفيق زغلول مراد محمد عبدالله

نتيجة انتخابات مجلس النواب في محافظة كفر الشيخ

الدائرة الأولى (كفر الشيخ): الإعادة بين: محمد عبدالحميد عرابي بسطويسي، محمد مصطفى حسين خليفة، باسم عبدالمحسن حامد حجازي، علاء إبراهيم علي حسن ريحان، محيي الدين فتح الله محمد، سمير عبدالمجيد إبراهيم الشهاوي

الدائرة الثانية (سيدي سالم): الإعادة بين: توفيق إبراهيم علي أحمد، محمد عبدالجليل بسطويسي الشربيني، علي أحمد علي أحمد، محمد محمد السعيد عبيدي

الدائرة الثالثة (الحامول): الإعادة بين: أحمد علاء الدين السيد عبدالعزيز، عزت عبدالمنعم عبدالرحمن محمد، أحمد رجب محمد أحمد الشافعي، يونس عبدالرازق فرج

الدائرة الرابعة (دسوق): الإعادة بين: عادل محمد علي النجار، محمد سيد عبدالروؤف الصمودي، محمد شعبان عبدالمجيد عبدالمجيد عطا، عادل عبدالسلام محمد محمد جعفر، محمد عبدالعليم أحمد خليفة داود، سيد أحمد عيسى عبدالعال سيد

نتيجة انتخابات مجلس النواب في محافظة الشرقية

الدائرة الأولى (أول الزقازيق): الإعادة بين: لطفي محمد إبراهيم عثمان شحاتة، محمد محمد السيد الصالحي، عادل السيد الأنور محمد عبدالله عفيفي، إيمان سالم محمد سالم خضر، مروة محمد عبدالغني محمد هاشم، كامل حسن كامل الرشيدي، عبدالله محمد أحمد عوض، خالد عبدالمعبود بشر محمد

الدائرة الثانية (بلبيس): الإعادة بين: حاتم محمد حسن صيام، كمال الدين مصطفى توفيق شعيب، علي حسن محمد السعيد السيد النقيطي، رشيد السيد محمد عامر، سحر أحمد فكري حسن عثمان، عبدالله فهمي رياض محمد اليماني الرماح

الدائرة الثالثة (أول العاشر من رمضان): الإعادة بين: أحمد محمد حلمي محمد حلمي، السيد صبري أبو ياسين

الدائرة الرابعة (منيا القمح): الفائزان: محمد سامي علي السيد، خالد عبدالرحمن عبدالله

الدائرة الخامسة (أبو كبير): الإعادة بين: عبدالله أحمد جمال الدين لاشين، حاتم أحمد عبدالعزيز، علي ماهر أحمد عبدالمعطي، حسام مرسي السيد مرسي محمد

الدائرة السادسة (ديرب نجم): الإعادة بين: طلعت عماد الدين صادق السويدي، حامد حمدي حامد سيد، عبدالباقي محمود تركيا، أحمد محمد عطية الجوهري

الدائرة السابعة (فاقوس): الإعادة بين: إمام منصور حسن منصور، نبيل محمد المهدي العطار، أحمد عبدالمعبود عرفة سالم، صلاح منصور عبدالعال عبدالحميد، حافظ يوسف علي حافظ، صلاح الدين أحمد السيد

الدائرة الثامنة (أبو حماد): الإعادة بين: جلال إبراهيم محمد صياح، ثروت محمد فكري فؤاد علي، مدحت السيد مصطفى علي، رضا كمال محمود محمد

الدائرة التاسعة (الحسينية): الإعادة بين: حسن محمد سلام، عمرو عبده محمد عمر، مصطفى أحمد فتحي محمد، رائف السيد محمد إسماعيل

نتيجة انتخابات مجلس النواب في محافظة دمياط

الدائرة الأولى (أول دمياط): الفائزان: فوزي مأمون حسن، ضياء الدين عصام الدين داود

الدائرة الثانية (كفر سعد): الإعادة بين: السيد نصحي الشربيني الغيطاني، أبوالمعاطي مصطفى، محمود محمد السيد حمدي مشعل، السيد إبراهيم علي أبو الجود

نتيجة انتخابات مجلس النواب في محافظة بورسعيد

الدائرة الأولى (أول بورفؤاد): الإعادة بين: تامر محمد الحمزاوي سالم، حسن طارق حسن عمار

الدائرة الثانية (الزهور): الفائز أحمد محمد فرغل

نتيجة انتخابات مجلس النواب في محافظة الإسماعيلية

الدائرة الأولى (ثان الإسماعيلية): الفائز موسى خالد مبارك.. والإعادة بين: حسين عبدالربه محمد طلب، ومحمد حفني محمد

الدائرة الثانية (القنطرة غرب): الإعادة بين: محمد السيد طلبه علي سلام، وسلمان محمد محمود سلمان

الدائرة الثالثة (القصاصين الجديدة): الفائز سيد محمد محمود عبدالجليل.. والإعادة بين: سامي محمد علي سليم، وأحمد محمد عبدالله محمد

نتيجة انتخابات مجلس النواب في محافظة السويس

الدائرة الأولى (السويس): الفائز أحمد غريب حسين حامد.. والإعادة بين: أحمد صبيح محمد خشانه، ومحمد فاروق أحمد حامد الدمياطي

نتيجة انتخابات مجلس النواب في محافظة شمال سيناء

الدائرة الأولى (أول العريش): الفائز أحمد محمود شعبان حمدان

الدائرة الثانية (الحسنة): الإعادة بين: موسى محمد سليم، وإبراهيم أُغنيم مغنم حمدان

نتيجة انتخابات مجلس النواب في محافظة جنوب سيناء

الدائرة الأولى (أول شرم الشيخ): الفائز حسين موسى جبلي صبيح

الدائرة الثانية (الطور): الإعادة بين: غريب أحمد حسان جميع، وماجد ربيع عطوة سالم

