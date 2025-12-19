ضبط شخص بتهمة سرقة حسابات مواقع التواصل بهدف الابتزاز

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في تحديد وضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة لقيامه بالاستيلاء على حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ابتزاز صاحبها ماديا.

التحرك الأمني جاء بعد أن تقدمت طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان ببلاغ عن تضررها من الواقعة، مدعومة بمقطع فيديو على أحد الحسابات.

وبفحص الهاتفين المحمولين المتحصل عليهما، تبين وجود دلائل على النشاط الإجرامي للمتهم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

