تفاصيل اصطدام سيارة نقل بمحطة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
كتب : علاء عمران
11:43 ص 02/12/2025
ارشيفية
اصطدمت تريلا قادمة من منطقة التجمع في اتجاه المنيب، بسور خرساني تابع لمحطة الأتوبيس الترددي أعلى الأوتوستراد صباح الثلاثاء، دون وقوع أي أضرار بالمحطة نفسها.
وصلت قوات الإدارة العامة للمرور إلى موقع الحادث، وتم رفع آثار التصادم وإعادة حركة الطريق إلى طبيعتها. وتبين من الفحص أن المحطة تقع ضمن المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي، ولم تدخل الخدمة بعد.
كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بالحادث، وانتقلت الخدمات المرورية وسيارة إسعاف إلى المكان كإجراء احترازي. وأكدت المعاينة أن التريلا تجاوزت الحاجز الخرساني المحيط بالمحطة فقط، دون حدوث أي خسائر أو إصابات.
وتُجري الجهات الأمنية الفحص اللازم للوقوف على أسباب الحادث، فيما تواصل الإدارة العامة للمرور جهودها لتسيير الحركة ومنع حدوث تكدسات. وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لتولي التحقيقات.