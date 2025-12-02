دون خسائر.. هبوط أرضي مفاجئ بحي النرجس في التجمع الخامس

وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، هبوط أرضي مفاجئ في حي النرجس بمنطقة التجمع الخامس.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في القاهرة، بلاغا يفيد بوقوع هبوط أرضي مفاجئ في حي النرجس، دون وجود أي أنباء تفيد عن وجود خسائر.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ إلى الموقع لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتأمين المنطقة بشكل كامل، إذ يتم حاليًا فحص الأضرار المحتملة جراء الحادث.

من جانبها، تعمل الجهات المعنية على التأكد من سلامة المباني المحيطة وضمان عدم وجود أي خطر على السكان أو المارة.

ويواصل فريق الحماية المدنية العمل في الموقع لتحديد أسباب الحادث واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث.