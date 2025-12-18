إعلان

الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت في اليوم الثاني والأخير لجولة الإعادة بانتخابات النواب 2025

كتب : أحمد عادل , محمود الشوربجي

11:28 ص 18/12/2025

المستشار أحمد بنداري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتظام عملية التصويت في اليوم الثاني والأخير في 55 دائرة انتخابية من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وأكدت الهيئة أن اللجان الانتخابية فتحت أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وأن عملية التصويت تسير بشكل منتظم ودون معوقات تُذكر، في ظل توافر كافة التيسيرات والإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان حسن سير العملية الانتخابية.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى المتابعة المستمرة لسير التصويت من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، بما يضمن تمكين جميع المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري.

اقرأ أيضا:

انطلاق التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

تأييد حبس الفنان محمد رمضان سنتين.. هل أمامه فرص أخرى؟

"اعتدى عليها حتى أفقدها الوعي".. تفاصيل اغتصاب طفلة بلبيس في أرض زراعية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشار أحمد بنداري انتخابات مجلس النواب 2025 الهيئة الوطنية للانتخابات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مزور ومغرض.. ساويرس ينفي تصريح "الحد الأدنى للأجور في شركاته 30 ألفا"
هل تقر الحكومة حزمة اجتماعية جديدة قريباً؟.. متحدث الوزراء بوضح