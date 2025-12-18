أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتظام عملية التصويت في اليوم الثاني والأخير في 55 دائرة انتخابية من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وأكدت الهيئة أن اللجان الانتخابية فتحت أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وأن عملية التصويت تسير بشكل منتظم ودون معوقات تُذكر، في ظل توافر كافة التيسيرات والإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان حسن سير العملية الانتخابية.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى المتابعة المستمرة لسير التصويت من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، بما يضمن تمكين جميع المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري.

