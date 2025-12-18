ضبط 119 ألف مخالفة و 56 حالة تعاطٍ للمخدرات خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على جميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 119,469 مخالفة متنوعة، شملت أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1,337 سائقًا، وأسفرت التحاليل عن إيجابية 56 حالة تعاطٍ للمواد المخدرة.

في نفس الوقت، ضبطت الأجهزة 702 مخالفة متنوعة، شملت تحميل ركاب، مخالفة شروط التراخيص، وأمور تتعلق بأمن ومتانة المركبات. كما تم فحص 111 سائقًا، وظهرت 5 حالات إيجابية لتعاطي المخدرات، وضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 11 حكمًا، مع التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات والمضبوطات، في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط الحركة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

اقرأ أيضا

انطلاق التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

تأييد حبس الفنان محمد رمضان سنتين.. هل أمامه فرص أخرى؟

"اعتدى عليها حتى أفقدها الوعي".. تفاصيل اغتصاب طفلة بلبيس في أرض زراعية

"عاشر الأم وطفلتها على سرير واحد".. الجنايات تعاقب زوجين بالإعدام في الجيزة