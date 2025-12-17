تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، غدًا الخميس، مؤتمرًا صحفيًا بمقر الهيئة في تمام الساعة الثانية ظهرًا، لإعلان نتائج الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأوضحت الهيئة أن المؤتمر يتناول إعلان نتائج عدد 30 دائرة انتخابية عن المقاعد المخصصة للنظام الفردي، وذلك في ضوء الانتخابات التي أُجريت للمصريين بالخارج يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 8 و9 ديسمبر، وللناخبين بالداخل يومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 ديسمبر داخل جمهورية مصر العربية.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، والسادة الصحفيين والإعلاميين، إلى حضور وقائع المؤتمر الصحفي، مؤكدة تقديرها لدور وسائل الإعلام في متابعة العملية الانتخابية ونقلها للرأي العام.