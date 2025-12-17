إعلان

غدًا.. الإعلان عن نتائج الـ30 دائرة الملغاة بقرار من الإدارية العليا في انتخابات النواب

كتب : أحمد عادل

05:43 م 17/12/2025

الهيئة الوطنية للانتخابات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، غدًا الخميس، مؤتمرًا صحفيًا بمقر الهيئة في تمام الساعة الثانية ظهرًا، لإعلان نتائج الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأوضحت الهيئة أن المؤتمر يتناول إعلان نتائج عدد 30 دائرة انتخابية عن المقاعد المخصصة للنظام الفردي، وذلك في ضوء الانتخابات التي أُجريت للمصريين بالخارج يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 8 و9 ديسمبر، وللناخبين بالداخل يومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 ديسمبر داخل جمهورية مصر العربية.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، والسادة الصحفيين والإعلاميين، إلى حضور وقائع المؤتمر الصحفي، مؤكدة تقديرها لدور وسائل الإعلام في متابعة العملية الانتخابية ونقلها للرأي العام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب 2025 قرار من الإدارية العليا في انتخابات النواب المقاعد المخصصة للنظام الفردي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من القضاء ضد الفنان محمد رمضان بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"
عملية جراحية منعتها من الهرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة نيفين مندور
الصور الأولى لموقع حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية
حريق مفاجئ ودخان قاتل.. جار نيفين مندور يكشف تفاصيل مصرعها بالإسكندرية
وفاة الفنانة نيفين مندور عن عمر يناهز 53 عامًا
"اللي مات كان قاعد على البحر".. تفاصيل صادمة عن حادث كورنيش الإسكندرية- فيديو وصور