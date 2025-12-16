إعلان

الداخلية ترد على المشككين في نتيجة طلاب أكاديمية الشرطة

كتب : مصراوي

09:02 م 16/12/2025

مؤتمر صحفي بأكاديمية الشرطة

أكدت وزارة الداخلية أن قبول طلبة الأكاديمية يتم وفقاً لمعايير واختبارات محددة وتتيح لغير المقبولين آليات لتقديم تظلمات ويجرى فحصها والبت فيها وفقاً للقواعد والنظم الخاصة بالأكاديمية.

وحذرت الوزارة بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية بشكل حاسم تجاه مروجى تلك المزاعم.

رد الداخلية جاء فى إطار ما تلاحظ نحو تناول عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعىمزاعم تتعلق بالتشكيك فى نتائج قبول الطلاب بأكاديمية الشرطة للعام الدراسى 2025 / 2026.

