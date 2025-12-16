إعلان

الداخلية تضبط سائق أتوبيس بالمنيا للسماح للأطفال بالنزول في أماكن خطرة

كتب : علاء عمران

12:53 م 16/12/2025

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب- علاء عمران:
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قائد أتوبيس تابع لإحدى المدارس بالمنيا وهو يسمح للأطفال بالنزول في أماكن غير مخصصة بالطريق، معرضًا حياتهم للخطر.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بعد الفحص تم تحديد الأتوبيس الظاهر في الفيديو، والذي تبين أنه ساري التراخيص، وضبط قائد الأتوبيس وقت ارتكاب الواقعة، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا.
وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة كما ورد في المقطع، وتم التحفظ على الأتوبيس واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائده.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السماح للأطفال بالنزول في أماكن خطرة الداخلية تضبط سائق أتوبيس بالمنيا وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ساويرس يتوقع ارتفاع سعر الذهب إلى 5 و6 آلاف دولار للأونصة العام المقبل لـ3 أسباب
ساويرس: ليس دور الدولة منافسة القطاع الخاص ولابد من تخارجها من كافة القطاعات
البروفة الأخيرة.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا الودية
بعائد يصل لـ23%.. نصيحة مهمة من رئيس البنك الأهلي للعملاء بأفضل أنواع الشهادات
"الفرق يدفع بأثر رجعي".. تفاصيل زيادة الإيجار القديم بعد بدء العمل بالقانون
أول رد من الزمالك على النيابة العامة بشأن أرض أكتوبر