الداخلية تضبط سائق أتوبيس بالمنيا للسماح للأطفال بالنزول في أماكن خطرة

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قائد أتوبيس تابع لإحدى المدارس بالمنيا وهو يسمح للأطفال بالنزول في أماكن غير مخصصة بالطريق، معرضًا حياتهم للخطر.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بعد الفحص تم تحديد الأتوبيس الظاهر في الفيديو، والذي تبين أنه ساري التراخيص، وضبط قائد الأتوبيس وقت ارتكاب الواقعة، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة كما ورد في المقطع، وتم التحفظ على الأتوبيس واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائده.