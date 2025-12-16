أون لاين.. ضبط متهمين يروّجون صواعق كهربائية في المنوفية
كتب : علاء عمران
12:08 م 16/12/2025
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يروج لبيع صواعق كهربائية بالمخالفة للقانون.
وبإجراء الفحص والتحري، تم تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة، وهو عامل مقيم بمحافظة المنوفية، وعُثر بحوزته على صاعقين كهربائيين و4 بطاريات خاصة بها.
وعند مواجهته، أقر بحصوله على المضبوطات من عاطل يقيم بمحافظة الدقهلية، وتم ضبط الأخير وعُثر بحوزته على 17 صاعقًا كهربائيًا و31 شاحنًا خاصًا بها.
واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إحالة القضية للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.