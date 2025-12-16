قرار قضائي في استئناف عفاف شعيب على حكم رفض دعوى التعويض ضد محمد سامي

كتب- أحمد عادل

أجلت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية استئناف الفنانة عفاف شعيب على حكم رفض دعوى تعويضها بمبلغ 5 ملايين جنيه ضد المخرج محمد سامي، على خلفية اتهامها له بالسب والتشهير في أحد البرامج، إلى جلسة 11 يناير.

وفي وقت سابق، كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد قضت برفض الدعوى المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، والتي طالبت فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، على خلفية اتهامها له بسبّها والتشهير بها.

وكان دفاع الفنانة عفاف شعيب قد تقدم بمذكرة طعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ببراءة المخرج محمد سامي، متهمًا إياه بالإساءة إلى موكلته إعلاميًا.

وسبق أن قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر ببراءة المخرج محمد سامي، وألغت حكم أول درجة القاضي بتغريمه 5 آلاف جنيه، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، في القضية التي اتُّهم فيها بسبّ وقذف الفنانة عفاف شعيب والتشهير بها أثناء ظهوره في وسائل الإعلام.