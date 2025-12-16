إعلان

في 24 ساعة.. ضبط 36 طن دقيق أبيض مدعم وغلق 115 محل لمخالفة قرار ترشيد الكهرباء

كتب : علاء عمران

02:02 م 16/12/2025

وزارة الداخلية

كتب- علاء عمران
واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط الأسواق والتصدي للجرائم التموينية والمخالفات المتعلقة بالمحال التجارية.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط حوالي 36 طن دقيق أبيض بلدي مدعم، وذلك ضمن الحملات المستمرة لمراقبة المخابز السياحية والمدعمة والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز أو البيع بأزيد من السعر المقرر، وحماية جمهور المستهلكين.

غلق 115 محل لمخالفة قرار ترشيد الكهرباء

وفي سياق متصل، تم غلق 115 محلًا لعدم الالتزام بقرار الغلق الصادر عن مجلس الوزراء في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، حيث تم تحرير المخالفات اللازمة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضمان الانضباط في الأسواق ومتابعة التزام المحال التجارية بالقرارات الرسمية، لتحقيق الرقابة الحاسمة ومنع أي محاولات لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وزارة الداخلية ضبط دقيق أبيض مدعم مخالفة قرار ترشيد الكهرباء التصدي للجرائم التموينية غلق محلات لمخالفة قرار ترشيد الكهرباء

