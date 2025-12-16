إحباط تهريب 9334 كرتونة سجائر وشيشة إلكترونية في الموانئ البحرية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من السجائر والشيشة الإلكترونية مجهولة المصدر عبر إحدى الموانئ البحرية.

كانت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قد أكدت قيام إحدى السيدات باستخدام شركتها لجلب المضبوطات داخل 10 حاويات قادمة من إحدى الدول، مُستندة على شحنات "مولدات مستعملة".

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط الحاويات، وعُثر أثناء التفتيش على 9334 كرتونة سجائر و154 كرتونة شيشة إلكترونية مجهولة المصدر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.