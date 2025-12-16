ضبط مالك كيان تعليمي وهمي بالشرقية للنصب على المواطنين

كتب- علاء عمران

ألقت أجهزة الأمن بالشرقية القبض على شخص لإدارته كيانًا تعليميًا بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الزقازيق ثان، واستغلاله للنصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تعليمية في مجالات التمريض والسياحة والفنادق والضيافة الجوية والحاسبات ونظم المعلومات، وإيهامهم بأنها تؤهلهم للعمل لدى شركات ومؤسسات كبرى، على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بمقر الكيان، وبحوزته مجموعة من الكتب مجهولة المصدر، وكارنيهات دراسية، وطلبات التحاق، وشهادات منسوبة للكيان، ومطبوعات دعائية، إلى جانب جهازين حاسب آلي وهاتفين محمولين. وأظهرت الفحوص احتواء هذه المضبوطات على دلائل نشاطه الإجرامي، حيث أقر المتهم بما نُسب إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.