بعد أسبوعين من الزواج.. "حورية" تطلب الخلع: رافض يجيبلي ورد

تقدمت "حورية"، 29 عامًا، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبة إنهاء علاقتها الزوجية بعد أسبوعين فقط من الزواج، مبررة طلبها بقولها: "رافض يجيبلي ورد ويعملي لوكيشن رومانسي في أوضة النوم"، مؤكدة أن زوجها "بخيل".

وقالت "حورية" في دعواها إنها تزوجت بعد قصة تعارف تقليدية، سبقتها فترة خطوبة قصيرة، تلقت خلالها وعودًا كثيرة من زوجها بالحب والدعم والاحتواء، ما جعلها تتصور أن حياتها الزوجية ستكون مليئة بالمشاعر والاهتمام، إلا أنها فوجئت منذ الأيام الأولى للزواج بواقع مختلف تمامًا.

وأضافت الزوجة أنها لاحظت برود زوجها العاطفي بشكل لافت، مؤكدة أنه لا يبادر بأي تصرفات بسيطة تعبر عن الحب، قائلة: "مش عاوز يجيبلي ورد.. بيتكسف وبخيل"، مشيرة إلى أن الأمر لم يتوقف عند عدم إحضار الورود، بل امتد – على حد قولها – إلى البخل في المصروف والمشاعر، وعدم إظهار الاهتمام حتى في المناسبات الخاصة.

وأوضحت "حورية" أنها حاولت التحدث مع زوجها أكثر من مرة، لإفهامه أن هذه التفاصيل الصغيرة تمثل لها أهمية كبيرة، لكنها قوبلت بتبريرات اعتبرتها غير مقنعة، حيث كان يرد دائمًا بأنه "شخص خجول" ولا يعرف كيف يعبر عن مشاعره، وهو ما تسبب في شعورها بالإهمال والوحدة رغم حداثة الزواج.

وأكدت الزوجة في دعواها أنها بدأت تشعر بعدم التوافق النفسي والعاطفي، معتبرة أن استمرار الحياة الزوجية دون مودة أو اهتمام سيجعلها تعيش حالة من الجفاف العاطفي، وهو ما لا تستطيع تحمله، خاصة في بداية عمرها، مشيرة إلى أنها لم تلجأ إلى الخلع إلا بعد فشل جميع محاولات الإصلاح.

وأشارت "حورية" إلى أن تدخلات الأهل لمحاولة الصلح لم تسفر عن نتيجة، حيث تمسك الزوج بموقفه، مؤكدًا أنه لا يرى في تصرفاته أي خطأ، وأن الحب الحقيقي لا يُقاس بالورود أو الكلمات، وإنما بالمسؤولية فقط، وهو ما اعتبرته الزوجة اختلافًا جذريًا في المفاهيم.

واختتمت "حورية" دعواها بطلب الخلع، متنازلة عن حقوقها المالية الشرعية، في سبيل إنهاء زواج لم تشعر فيه بالأمان العاطفي، مؤكدة أن قرارها جاء حفاظًا على كرامتها النفسية قبل أي اعتبار آخر.

وحملت الدعوى رقم 283 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة، ولم يُفصل فيها حتى الآن.

