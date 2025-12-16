إعلان

إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة سوزوكي في 6 أكتوبر

كتب : صابر المحلاوي

01:37 م 16/12/2025

انقلاب سيارة سوزوكي- ارشيف

أصيب 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة سوزوكي أعلى الطريق في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث مرور أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، بصحبة نش المرور لرفع حطام الحادث وتأمين الطريق.
وتبين من الفحص أن اختلال عجلة القيادة من السائق تسبب في انقلاب السيارة، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص، جرى نقلهم جميعًا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

انقلاب سيارة سوزوكي اصابة أشخاص مدينة 6 أكتوبر

