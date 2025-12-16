تصوير- محمد معروف:

وصف نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري بيئة ممارسة الأعمال في مصر بالجيدة خاصة في قطاع العقارات.

وأوضح خلال كلمته في مؤتمر "حابي" السنوي السابع اليوم، أن الحكومة ليست من مسؤوليتها منافسة القطاع الخاص في العقارات أو أي قطاعات أخرى .

وطالب ساويرس بتخارج الحكومة من كافة القطاعات بشكل سريع حيث دور الدولة منظم ورقيب وليس منافسا.

وأشار إلى أن الحكومة تنفرد بمجالات محددة للاستثمار فيها مثل إنشاء السكك الحديدية.