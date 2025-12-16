ساويرس: استقرار سعر الصرف بمصر حاليا عامل أساسي في طمأنة المستثمرين

تصوير- محمد معروف:

قال نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري، إن هناك تحسن في جاذبية وتنافسية الاستثمار بمصر بفضل إفساح المجال للقطاع الخاص.

وأوضح خلال كلمته في مؤتمر حابي السنوي السابع اليوم، أن استقرار سعر الصرف حاليا يعد عاملا أساسيا في طمأنة المستثمرين في تحديد تكلفة استثماراته، وتقليل تخوفهم من الدخول على سعر متقلب من (20 جنيها ثم يصبح 40 جنيها مثلا).

وأكد ساويرس أن استقرار سعر الصرف بمصر انعكس بشكل إيجابي على البورصة التي تعد أسرع وسيلة للاستثمار.

