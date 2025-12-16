علق المخرج محمد دياب على الجدل المثار حول فيلم "الست"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

وكتب دياب: "الفنان القدير محمد صبحي اتهم فيلم (الست) إنه جزء من مؤامرة خارجية، ولسه قاري مقال لناقدة شهيرة بتردد نفس الكلام، طبعًا الناس من حقها تنتقد أي فيلم وتقيمه فنيًا بالشكل الذي تراه، لكن إن الأمر يوصل لاتهام بالخيانة للناس اللي عملت الفيلم، واللي هما من أهم صناع السينما في مصر، فده شيء غير مقبول وعيب وعبثي بصراحة".

وأضاف: "الاتهام ده بالتبعية يطول شركات الإنتاج اللي مشتركة في إنتاجه، واللي غالبيتها شركات وطنية تملكها الدولة، فهل يُعقل إن مروان حامد وأحمد مراد ومنى زكي يكونوا جزء من مؤامرة خارجية؟ وهل شركات الإنتاج المملوكة للدولة جزء من المؤامرة؟".

واختتم حديثه قائلًا: "كل اللي اشترك في فيلم (الست) قولًا واحدًا فنانين أحرار وشرفاء، اجتهدوا في صنع عمل فني، من حق الناس تشوف إنهم أصابوا أو أخطأوا فنيًا، لكن مش من حق أي حد اتهامهم بخيانة ضميرهم وفنهم".

ويعد فيلم "الست" يجسد سيرة كوكب الشرق أم كلثوم، ومن تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، وبطولة عمرو سعد، أحمد حلمي، كريم عبدالعزيز، آسر ياسين، نيللي كريم، أمينة خليل، أمير المصري.

اقرأ أيضًا:

بإطلالة كاجوال.. بتول حداد تتألق في أحدث ظهور والجمهور يعلق

أول تعليق من فاطمة محمد علي بعد تعرضها لحادث سير

تركي آل الشيخ يجمع أبرز موسيقيي العالم في مشروع "Riyadh Mood"